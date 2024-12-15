Россияне ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: ранены гражданские
За прошедшие сутки, 14 декабря, российские оккупационные войска нанесли 429 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 16 жилых домов и объектов инфраструктуры.
"26-летняя женщина и 62-летний мужчина ранены в результате российских атак по Запорожскому и Васильевскому районам", – говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 14 декабря, российские военные атаковали дроном село Беленькое в Запорожском районе. Два человека получили ранения.
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