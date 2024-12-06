В Одессе легковушка сбила на "зебре" женщину: потерпевшая скончалась
Смертельное ДТП произошло в среду вечером, 4 декабря, на проспекте Князя Владимира Великого в Одессе. Пенсионерка погибла на месте
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.
По материалам дела, около 20:00 автомобиль Infiniti сбил 67-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемой "зебре".
"От полученных травм пострадавшая, к сожалению, погибла", - говорится в сообщении.
Автомобилем управлял 67-летний водитель. Его проверяют на состояние опьянения.
Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, 2 декабря в Одессе, на "зебре" у автовокзала, легковушка насмерть сбила женщину.
В Одессе мужчина протащил сотрудника ТЦК на дверях автомобиля, военного госпитализировалиВсе новости »
05 декабря 2024, 22:07В Житомире на 40-метровой высоте скончался машинист башенного крана
05 декабря 2024, 08:10Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнему пассажиру BMW избрали меру пресечения
04 декабря 2024, 21:43
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
В ВР рассматривают возможность увеличения штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью
06 декабря 2024, 16:00В Ровенской области судили командира, подчиненные которого самовольно покинули воинскую часть
06 декабря 2024, 15:48Из-за российских обстрелов ранены еще двое жителей Херсонщины
06 декабря 2024, 15:28Силы обороны получили первую партию новейших дронов-ракет "Ад"
06 декабря 2024, 14:46Чиновнику Тернопольского горсовета светит тюрьма из-за закупки некачественных спальных мешков
06 декабря 2024, 14:39Россияне атаковали Херсон: пострадал 16-летний подросток
06 декабря 2024, 14:30На Волыни суд вынес приговор инспектору таможни и железнодорожнику, которые помогали уклонисту выехать в Польшу
06 декабря 2024, 14:28За месяц арсенал ВСУ пополнили более 120 новых образцов вооружения и военной техники
06 декабря 2024, 14:10"Месть" в действии: пограничники уничтожили технику и живую силу оккупантов на Краматорском направлении
06 декабря 2024, 13:14
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Все блоги »