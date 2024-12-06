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Смертельное ДТП произошло в среду вечером, 4 декабря, на проспекте Князя Владимира Великого в Одессе. Пенсионерка погибла на месте

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 20:00 автомобиль Infiniti сбил 67-летнюю женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемой "зебре".

"От полученных травм пострадавшая, к сожалению, погибла", - говорится в сообщении.

Автомобилем управлял 67-летний водитель. Его проверяют на состояние опьянения.

Правоохранители начали досудебное расследование. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 2 декабря в Одессе, на "зебре" у автовокзала, легковушка насмерть сбила женщину.