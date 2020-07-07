Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 50 тысячам

За прошедшие сутки умер 21 человек, а 490 пациентов выздоровели

За прошедшие сутки умер 21 человек, а 490 пациентов выздоровели

pixabay.com

В Украине на утро 7 июля зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни, всего уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Больше всего случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Закарпатской областях и Киеве. За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 144, Закарпатской области - 83 и городе Киеве - 63", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 1979 случаев;

Волынская область — 2788 случаев;

Днепропетровская область — 1116 случаев;

Донецкая область — 686 случаев;

Житомирская область — 1469 случаев;

Закарпатская область — 3458 случаев;

Запорожская область — 598 случаев;

Ивано-Франковская область — 2744 случая;

Кировоградская область — 663 случая;

г. Киев — 5 665 случаев;

Киевская область — 2809 случаев;

Львовская область — 6445 случаев;

Луганская область — 85 случаев;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1919 случаев;

Полтавская область — 325 случаев;

Ровенская область — 4228 случаев;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2108 случаев;

Харьковская область — 2416 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5032 случая;

Черкасская область — 678 случаев;

Черниговская область — 576 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. В общем проведено 731 858 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки сделали в целом 21 374 тестирования, из них 9 343 методом ПЦР и 12 031 методом ИФА. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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