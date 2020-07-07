09:54  07 июля
Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 50 тысячам
09:32  07 июля
Паводки на западной Украине: подтопленными остаются 5 населенных пунктов
08:21  07 июля
Ситуация на Донбассе: боевики 7 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
07 июля 2020, 09:54 5

Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 50 тысячам

07 июля 2020, 09:54 5
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки умер 21 человек, а 490 пациентов выздоровели
За прошедшие сутки умер 21 человек, а 490 пациентов выздоровели
pixabay.com
Читайте також
українською мовою

В Украине на утро 7 июля зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни, всего уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 144, Закарпатской области - 83 и городе Киеве - 63", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 1979 случаев;
  • Волынская область — 2788 случаев;
  • Днепропетровская область — 1116 случаев;
  • Донецкая область — 686 случаев;
  • Житомирская область — 1469 случаев;
  • Закарпатская область — 3458 случаев;
  • Запорожская область — 598 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2744 случая;
  • Кировоградская область — 663 случая;
  • г. Киев — 5 665 случаев;
  • Киевская область — 2809 случаев;
  • Львовская область — 6445 случаев;
  • Луганская область — 85 случаев;
  • Николаевская область — 461 случай;
  • Одесская область — 1919 случаев;
  • Полтавская область — 325 случаев;
  • Ровенская область — 4228 случаев;
  • Сумская область — 321 случай;
  • Тернопольская область — 2108 случаев;
  • Харьковская область — 2416 случаев;
  • Херсонская область — 196 случаев;
  • Хмельницкая область — 842 случая;
  • Черновицкая область — 5032 случая;
  • Черкасская область — 678 случаев;
  • Черниговская область — 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В общем проведено 731 858 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки сделали в целом 21 374 тестирования, из них 9 343 методом ПЦР и 12 031 методом ИФА.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус вирус карантин болезнь инфекции
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Ноунеймы Зе: кто возглавил региональные организации "Слуги народа" в центральной Украине
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »