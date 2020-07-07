Коронавирус в Украине: число зараженных приближается к 50 тысячам
В Украине на утро 7 июля зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни, всего уже 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего случаев инфицирования обнаружили во Львовской, Закарпатской областях и Киеве.
За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 144, Закарпатской области - 83 и городе Киеве - 63", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 1979 случаев;
- Волынская область — 2788 случаев;
- Днепропетровская область — 1116 случаев;
- Донецкая область — 686 случаев;
- Житомирская область — 1469 случаев;
- Закарпатская область — 3458 случаев;
- Запорожская область — 598 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2744 случая;
- Кировоградская область — 663 случая;
- г. Киев — 5 665 случаев;
- Киевская область — 2809 случаев;
- Львовская область — 6445 случаев;
- Луганская область — 85 случаев;
- Николаевская область — 461 случай;
- Одесская область — 1919 случаев;
- Полтавская область — 325 случаев;
- Ровенская область — 4228 случаев;
- Сумская область — 321 случай;
- Тернопольская область — 2108 случаев;
- Харьковская область — 2416 случаев;
- Херсонская область — 196 случаев;
- Хмельницкая область — 842 случая;
- Черновицкая область — 5032 случая;
- Черкасская область — 678 случаев;
- Черниговская область — 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В общем проведено 731 858 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки сделали в целом 21 374 тестирования, из них 9 343 методом ПЦР и 12 031 методом ИФА.
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