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07 июля 2020, 10:47 7

В Сумах возле городского совета протестуют против закрытия аттракционов

07 июля 2020, 10:47 7
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На митинг собрались около полусотни человек
На митинг собрались около полусотни человек
Фото: Общественное
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На площади возле Сумского городского совета собрались работники парков, которые митингуют против запрета на работу детских аттракционов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Люди возмущены решением комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций: в нем рекомендовано исполнительному комитету Сумского городского совета запретить работу детских аттракционов в парках в связи с тем, что там нет возможности обеспечить дистанцию и другие методы защиты, предусмотренные карантином.

Ранее сообщалось, что в Харьковском районе жители села Циркуны перед сессией сельсовета устроили акцию протеста против передачи земель для пастбищ в частную собственность. На акции собрались около 20 жителей села, которые привели с десяток коров.

карантин протест митинг Сумы дети
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