Председатель Хмельницкой ОГА Габинет стал донором крови
Об этом сам Дмитрий Габинет рассказал на своей странице в Facebook.
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации. посетил центр крови совместно с сотрудниками Территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком.
Как отметили в Центре, с началом карантина потребность в донорской крови значительно возросло. Если раньше здесь принимали в среднем 70 доноров, то сейчас желающих – не более 15
Как рассказал Дмитрий Габинет, добровольцы-доноры прошли все этапы процедуры сдачи крови: анализ (группа, резус-фактор, гемоглобин, маркеры возбудителей инфекций передающихся с кровью и тому подобное), осмотр врача-терапевта, далее – сладкий чай с печеньем, и наконец забор крови.
Не было больно, не потерял сознание, никаких негативных ощущений и эмоций. Мою кровь используют для маленьких пациентов Хмельницкой областной детской больницы, – поделился впечатлениями глава ОГА.
24 квітня 2020 року. П’ятниця. Я – в Хмельницькому обласному центрі служби крові. Мені відомо, що потреба в донорській...Опубліковано Дмитро Габінет - Голова Хмельницької ОДА Субота, 25 квітня 2020 р.
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