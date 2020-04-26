Председатель Хмельницкой ОГА Габинет стал донором крови

Кровь Дмитрия Габинета используют для лечения маленьких пациентов Хмельницкой областной детской больницы

Фото: Страница Дмитрия Габинета в Facebook

Кровь Дмитрия Габинета используют для лечения маленьких пациентов Хмельницкой областной детской больницы

Об этом сам Дмитрий Габинет рассказал на своей странице в Facebook.

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации. посетил центр крови совместно с сотрудниками Территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком.

Как отметили в Центре, с началом карантина потребность в донорской крови значительно возросло. Если раньше здесь принимали в среднем 70 доноров, то сейчас желающих – не более 15

Как рассказал Дмитрий Габинет, добровольцы-доноры прошли все этапы процедуры сдачи крови: анализ (группа, резус-фактор, гемоглобин, маркеры возбудителей инфекций передающихся с кровью и тому подобное), осмотр врача-терапевта, далее – сладкий чай с печеньем, и наконец забор крови.

Не было больно, не потерял сознание, никаких негативных ощущений и эмоций. Мою кровь используют для маленьких пациентов Хмельницкой областной детской больницы, – поделился впечатлениями глава ОГА.