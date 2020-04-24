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Креативный карантин: мэр Черновцов Алексей Каспрук стрижется самостоятельно

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Алексей Каспрук разместил в Facebook пост, в котором продемонстрировал новую прическу, сделанную собственноручно.

"Где постригся? Кто постриг?

Машинку одолжил и на выходных вжжжик... себя и сына постриг...

Боялся, результат будет хуже

P. S. Карантин закончится, может еще и на курсы парикмахеров пойду" - поделился результатами и планами на будущее Каспрук.

Где постригся? Кто постриг? :) Машинку одолжил и на выходных вжжжик... себя и сына постриг... Боялся, результат будет хуже P. S. Карантин закончится, может еще и на курсы парикмахеров пойду :)

Опубликовано Алексеем Каспрук Вівторок, 21 апреля 2020 г.


карантин Черновцы мер Алексей Каспрук
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