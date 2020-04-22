14:46  22 апреля
Вице-премьером по реформам может стать Саакашвили: известна дата голосования
15:39  22 апреля
Кабмин официально продлил карантин до 11 мая: что известно
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 14:24 21

Председатель Черновицкой ОГА Осачук заблокировал доступ к данным о COVID-19, – мэр Черновцов

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 14:24 21
Читайте також українською мовою
Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук заявил, что руководство Черновицкой ОГА заблокировало доступ руководству города в ежедневных результатов тестов жителей Буковины на COVID-19
Фото: tva
Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук заявил, что руководство Черновицкой ОГА заблокировало доступ руководству города в ежедневных результатов тестов жителей Буковины на COVID-19

Об этом Каспрук заявил в комментарии одному из украинских телеканалов.

Алексей Каспрук не смог ответить на вопрос о свежих данных о больных коронавирусом:


"К сожалению, на этот вопрос я не могу дать ответ, потому что городские власти не допускают до результатов анализов. Фактически все анализы делают в областной лаборатории. Там четкое указание от председателя ОГА, чтобы не дай Бог городскому голове сообщить результаты до того, как председатель ОГА выйдет в эфир", – прокомментировал мэр Черновцов.


Конфликты между мэрами города и председателями ОГА происходят не только на Буковине, сказал Каспрук. Причину этого он видит в различных задачах, которые выполняют председатели городов и областей:

"Проблема философская, но очень давняя. Председателя ОГА ориентируются на Офис президента, в Кабмин. Их задача – чтобы они перед Киевом выглядели успешными. Задача городских голов, которых ловят люди на улице, которым звонят люди, потому что знают их мобильные телефоны – быть откровенными и честными перед обществом, и делать все, чтобы защитить общину. В этом есть определенный институциональный конфликт", – сообщил мэр Черновцов.

Алексей Каспрук надеется, что этой проблеме уделят внимание во время разговора с премьером Шмигалем и на еженедельном телемосте в пятницу, 24 апреля:

"Я думаю, что наша откровенный разговор с премьер-министром в пятницу, и телемосты, которые делает президент, будут этому способствовать", – сообщил Каспрук.

Напомним, Буковина остается наиболее пораженным коронавирусом регионом Украины. Вечером 21 апреля здесь подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирус. Таким образом, общее количество инфицированных в области перешагнуло тысячный рубеж и составляет 1053 случаи.


Буковина Черновцы Сергей Осачук Алексей Каспрук мер губернаторы коронавирус конфликт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кличко рассказал о первых шагах смягчения карантина
22 апреля 2020, 13:44
"Два года - в новых условиях”: премьер рассказал, как будет жить Украина после эпидемии COVID-19
22 апреля 2020, 11:54
Шмыгаль рассказал, когда закончится карантин
22 апреля 2020, 11:07
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Предвыборное засевание, или Чем полтавские политики кормят электорат
22 апреля 2020, 12:00
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »