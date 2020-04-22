Председатель Черновицкой ОГА Осачук заблокировал доступ к данным о COVID-19, – мэр Черновцов

Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук заявил, что руководство Черновицкой ОГА заблокировало доступ руководству города в ежедневных результатов тестов жителей Буковины на COVID-19

Фото: tva

Городской председатель Черновцов Алексей Каспрук заявил, что руководство Черновицкой ОГА заблокировало доступ руководству города в ежедневных результатов тестов жителей Буковины на COVID-19

Об этом Каспрук заявил в комментарии одному из украинских телеканалов.

Алексей Каспрук не смог ответить на вопрос о свежих данных о больных коронавирусом:



"К сожалению, на этот вопрос я не могу дать ответ, потому что городские власти не допускают до результатов анализов. Фактически все анализы делают в областной лаборатории. Там четкое указание от председателя ОГА, чтобы не дай Бог городскому голове сообщить результаты до того, как председатель ОГА выйдет в эфир", – прокомментировал мэр Черновцов.



Конфликты между мэрами города и председателями ОГА происходят не только на Буковине, сказал Каспрук. Причину этого он видит в различных задачах, которые выполняют председатели городов и областей:



"Проблема философская, но очень давняя. Председателя ОГА ориентируются на Офис президента, в Кабмин. Их задача – чтобы они перед Киевом выглядели успешными. Задача городских голов, которых ловят люди на улице, которым звонят люди, потому что знают их мобильные телефоны – быть откровенными и честными перед обществом, и делать все, чтобы защитить общину. В этом есть определенный институциональный конфликт", – сообщил мэр Черновцов.

Алексей Каспрук надеется, что этой проблеме уделят внимание во время разговора с премьером Шмигалем и на еженедельном телемосте в пятницу, 24 апреля:

"Я думаю, что наша откровенный разговор с премьер-министром в пятницу, и телемосты, которые делает президент, будут этому способствовать", – сообщил Каспрук.

Напомним, Буковина остается наиболее пораженным коронавирусом регионом Украины. Вечером 21 апреля здесь подтвердили 65 новых случаев заболевания коронавирус. Таким образом, общее количество инфицированных в области перешагнуло тысячный рубеж и составляет 1053 случаи.