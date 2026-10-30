Фото: полиция

ДТП произошло 28 октября на одной из улиц Фастова в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что 59-летний водитель Tesla, выезжая на главную дорогу, не пропустил мотоцикл Yamaha, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Водители автомобиля и мотоцикла погибли на месте. 57-летняя пассажирка легковушки и двое 7-летних детей получили травмы. Всех троих госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 26 октября в Одесской области микроавтобус и легковушка перевернулись после столкновения. В результате ДТП пострадали шесть человек.