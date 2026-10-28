Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В селе Смыковцы лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля Opel и Ford.

В результате аварии водитель Opel погиб на месте. Двое взрослых и ребенок, находившиеся в авто Ford, получили травмы. Всех троих госпитализировали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, количество пострадавших в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса в Тернопольской области возросло до 14. На месте погибла 23-летняя водитель автомобиля.