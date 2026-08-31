В Хмельницкой области мужчины подстроили ДТП и ограбили мать с 17-летним сыном

Фото: Национальная полиция

В селе Плужное Шепетовского района Хмельницкой области двое мужчин спровоцировали ДТП, а после этого, угрожая пистолетом, ограбили несовершеннолетнего и его мать

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в эти выходные. К правоохранителям обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила о разбойном нападении на нее и ее 17-летнего сына.

По данным следствия, двое мужчин на автомобиле ВАЗ-21083 намеренно спровоцировали столкновение с мопедом под управлением подростка. После этого они потребовали у него 2000 гривен как "компенсацию" за якобы повреждение автомобиля.

Когда парень сказал, что нет таких денег, мужчины достали пистолет и начали угрожать им пострадавшим. После этого они отобрали у матери подростка 2000 гривен и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемых и задержали их.

Нападающими оказались двое жителей Плужного в возрасте 27 и 37 лет. У них изъяли стартовый пистолет, которым угрожали потерпевшим, а также похищенные деньги.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчинам о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса – разбой.

Напомним, в Харькове полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на 33-летнего местного жителя. Злоумышленники избили мужчину, после чего забрали его мобильный телефон, рюкзак с личными вещами и 25 700 гривен.