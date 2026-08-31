В Кировоградской области в суд направлено дело за незаконную порубку 39 деревьев более чем на 800 тысяч гривен

Фото: прокуратура Кировоградской области

Прокуроры Знаменской окружной прокуратуры направили в Александровский районный суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Кропивницкого района

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

Мужчину обвиняют в незаконной порубке деревьев по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщником пришел с бензопилами в лес вблизи поселка Гайдамацкое. Не имея соответствующих разрешительных документов, они спилили 39 деревьев: 29 кленов, пять акаций и пять лип.

Срубленные деревья мужчины распилили на бревна и подготовили к вывозу. Однако на месте незаконной порубки их обнаружили правоохранители.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет 815 154 гривны. Для их возмещения прокурор заявил гражданский иск обвиняемому на соответствующую сумму.

Действия мужчины квалифицированы по части 4 статьи 246 Уголовного кодекса Украины. Материалы по его сообщнику выделили в отдельное уголовное производство.

Напомним, что в Сумской области разоблачили физическое лицо-предпринимателя, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на арендованном земельном участке.