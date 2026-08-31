Во Львове автобус с пассажирами врезался в столб: есть травмированные
ДТП произошло 30 августа около 16:20 на улице Зубровской во Львове
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По данным правоохранителей, 68-летний водитель автобуса пытался избежать столкновения с внезапно выехавшей перед ним легковушкой и врезался в электроопору.
В момент аварии в салоне автобуса находились девять пассажиров. Трое из них получили травмы: 17-летняя девушка, 45-летняя женщина и 54-летний мужчина. Их доставили в больницу.
По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, днем 30 августа на Львовщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП пострадали женщина и два ребенка.
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