Фото: полиция

ДТП произошло 30 августа около 16:20 на улице Зубровской во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, 68-летний водитель автобуса пытался избежать столкновения с внезапно выехавшей перед ним легковушкой и врезался в электроопору.

В момент аварии в салоне автобуса находились девять пассажиров. Трое из них получили травмы: 17-летняя девушка, 45-летняя женщина и 54-летний мужчина. Их доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, днем 30 августа на Львовщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП пострадали женщина и два ребенка.