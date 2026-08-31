В Херсоне разоблачили "стрелков" оккупационной железной дороги

Двоим жителям Херсона заочно сообщили о подозрении в добровольном участии в незаконном военизированном формировании, созданном на временно оккупированной территории Украины. Речь идет о 50-летнем и 61-летнем мужчинах

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, после захвата Херсона оккупационные власти создали в городе незаконное военизированное формирование - так называемый "Херсонский отряд военизированной охраны", действовавший в составе незаконного "Государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога"".

Следствие установило, что оба мужчины добровольно вступили в это формирование и согласились работать на оккупационные власти.

Один из подозреваемых не позднее июля 2022 года стал исполнять обязанности так называемого "стрелка отряда военизированной охраны". Другой присоединился к незаконному формированию не позднее июня 2022 года и вступил в должность "стрелка".

По версии следствия, мужчины отдавали себе отчет, что Херсон временно оккупирован российскими войсками, однако добровольно согласились участвовать в деятельности созданного оккупантами формирования и действовали в пользу врага.

Им инкриминируется часть 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины — добровольное участие гражданина Украины в незаконном вооруженном или военизированном формировании, созданном на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, что правоохранители установили еще одного военнослужащего Росгвардии, причастного к незаконному содержанию и пыткам гражданского мужчины во время оккупации Херсона . Ему заочно сообщили о подозрении.