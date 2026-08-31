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31 августа 2026, 17:50

В Харьковской области медсестра торговала отсрочкой от мобилизации

31 августа 2026, 17:50
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области разоблачили медсестру, организовавшую коррупционную схему. Она продавала вывод о необходимости ухода для отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В начале мая в Богодухове мужчина обратился в больницу, чтобы выяснить порядок повторного прохождения врачебно-консультативной комиссии для своей пожилой матери, имеющей инвалидность II группы. Женщина не может самостоятельно передвигаться, поэтому она должна получить официальное подтверждение потребности в постоянном постороннем уходе. Этот документ для мужчины мог быть основанием для отсрочки призыва.

Однако медсестра заверила мужчину, что якобы имеет связи среди членов комиссии и может помочь в беспрепятственном получении необходимого документа. За свою "помощь" она просила 1700 долларов. Она также давила на него тем, что якобы без своевременного получения заключения мужчина потеряет законное право на отсрочку от мобилизации и будет немедленно призван в армию.

Медсестра признала вину. Она также перечислила 180 тысяч гривен на нужды ВСУ. В ближайшее время она предстанет перед судом.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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