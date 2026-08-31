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31 августа 2026, 17:58

В Финляндии российский боевик приговорен к 12,5 годам тюрьмы за военные преступления в Луганской области

31 августа 2026, 17:58
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Апелляционный суд Хельсинки признал гражданина РФ Яна Петровского, известного по позывному "Славянам" и имени Воислав Торден, виновным в военных преступлениях против украинских военнослужащих в Луганской области в 2014 году. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Это первый случай, когда виновность российского боевика в тяжких международных преступлениях, совершенных на территории Украины, установил суд другого государства.

Суд установил, что Торден был заместителем командира диверсионно-штурмовой группы "Русич". 5 сентября 2014 года он принимал участие в засаде украинских военнослужащих в Луганской области.

Во время нападения боевики незаконно использовали государственный флаг Украины. Торден вел огонь из ручного пулемета в направлении украинских военных.

В результате засады погибли 22 украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Также суд установил, что Торден сделал и распространил в социальных сетях унизительную фотографию с погибшим украинским военным. Кроме того, он публично заявлял, что участники "Русича" не будут брать украинских военных в плен и не давать им пощады.

Расследование и поддержание обвинения осуществляли финские правоохранители и прокуроры. Украинская сторона передала материалы, собранные в рамках уголовного производства в Украине, и обеспечила выполнение запросов о международной правовой помощи.

При участии финских следователей в Украине было проведено 13 допросов, исследовано фото- и видеоматериалы, а также проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Потерпевшим и находившимся в Украине свидетелям обеспечили возможность участвовать в заседаниях финского суда в режиме видеоконференции.

"Это дело – важный практический пример применения универсальной юрисдикции. Расследование и поддержание обвинения осуществляли финские правоохранители и прокуроры".

Украинская сторона предоставила материалы, необходимые для установления обстоятельств преступлений, и обеспечила выполнение запросов о международной правовой помощи. Именно так должна работать международная система ответственности", - отметили в Офисе Генерального прокурора.

В ОГП поблагодарили финских следователей и прокуроров за профессиональную и принципиальную работу, а также украинских прокуроров, следователей СБУ и экспертов.

Отдельно поблагодарили потерпевших и свидетелей, которые через годы снова вернулись к пережитым событиям и дали показания.

"Эти преступления были совершены в 2014 году – задолго до полномасштабного вторжения. Почти двенадцать лет спустя виновность одного из их участников установлена в другом государстве".

Мы будем и дальше использовать все доступные правовые механизмы – украинские суды, международные институты и национальные суды государств-партнеров.

Для военных преступников не должно быть безопасных границ и безопасных юрисдикций", - подчеркнули в Офисе Генерального прокурора.

Напомним, что трем участникам НЗФ " Безлера " сообщили о подозрениях. Речь идет о российском незаконном вооруженном формировании.

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