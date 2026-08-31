Столкновение легковушки с грузовиком во Львовской области: пострадали женщина и два ребенка
ДТП произошло 30 августа около 14:15 на трассе "Киев-Чоп" в селе Зубра Львовского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Opel под управлением 36-летнего жителя Шептицкого района и грузовик Renault T430, за рулем которого находился 37-летний житель Волыни.
В результате столкновения травмы получили три пассажирки легковушки – 38-летняя женщина и две девочки в возрасте 13 и 16 лет (все жительницы Шептицкого района). Пострадавших госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 29 августа во Львовской области полицейский на BMW сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте.
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