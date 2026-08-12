Фото: полиция

ДТП произошло 11 августа около 13:50 на Чортковщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Peugeot Rifter не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "БАЗ" сообщением "Палашевка-Борщев". В момент аварии в салоне автобуса находились около 10 пассажиров, никто из них не пострадал.

В результате столкновения травмы получили только водители обоих транспортных средств. Медики оказали им помощь на месте без госпитализации.

У водителей взяли образцы крови для проверки состояния опьянения. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 9 августа около 21:15 во Львовской области автомобиль врезался в рейсовый автобус. Среди трех травмированных – ребенок.