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04 августа 2026, 20:20

В Киевской области подросток погиб на мотоцикле

04 августа 2026, 20:20
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла вблизи села Новоселки Кагарлыкской территориальной громады. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, 15-летний парень руководил мотоциклом LIFAN. Он на переезде через железнодорожные пути не предпочел в движении электропоезд, который двигался по маршруту Киев-Мироновка. В результате произошло столкновение.

К сожалению, от полученных травм ребенок погиб на месте.

"Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УКУ). Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области 17-летний парень на "ВАЗе", двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину, которая отдыхала у водоема. Пострадавшую госпитализировали.

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