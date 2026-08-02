В Житомирской области родители потеряли 1,5-летнего сына: мальчик пробыл всю ночь в лесу

Фото: ГСЧС

В Житомирской области потеряли 1,5-летнего мальчика. Это произошло, когда семья отдыхала у реки

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Семья отдыхала у реки Ирша в деревне Дворище. В это время 1,5-летний мальчик скрылся.

Ребенка искали всю ночь. Более 100 человек, дроны и кинологи обследовали 15 га леса и 4 кв. км реки. К засту, малыша нашли. Он не пострадал. Мальчика передали родителям и направили на медицинское освидетельствование.

Напомним, недавно в Житомирской области потерялась 3-летняя девочка. Ребенок заблудился, испугался и заснул в лесу.