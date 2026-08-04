В Киевской области женщина погибла под колесами поезда

Фото: Национальная полиция

Авария произошла у железнодорожной платформы Хутор Гай в селе Дружня. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, грузовой поезд "Мироновка-Коростень" наехал на женщину. Она двигалась по железнодорожному пути в попутном направлении. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако это не помогло избежать наезда. От полученных травм 50-летняя женщина погибла на месте.

"Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Полтавской области двое подростков вылезли на вагон и получили удар током. Ребят госпитализировали в реанимацию.