Пішов по воду і заблукав: на Прикарпатті розшукали 76-річного пенсіонера

Фото: Національна поліція

На Івано-Франківщині поліцейські та рятувальники понад три доби розшукували 76-річного жителя села Кальна Витвицької громади Калуського району, який зник безвісти

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про зникнення пенсіонера надійшло до поліції 3 серпня о 13:42. Як з'ясувалося, напередодні чоловік пішов із дому по воду, однак назад не повернувся.

Правоохоронці одразу розпочали пошукові заходи: встановлювали можливі маршрути руху зниклого, опитували місцевих жителів, перевіряли прилеглу територію та обстежували лісові масиви. До операції долучилися й рятувальники.

Після понад трьох діб пошуків чоловіка знайшли у лісі неподалік населеного пункту. Попередньо встановлено, що він пішов у напрямку лісового масиву та заблукав.

На момент виявлення 76-річний чоловік був виснажений і дезорієнтований. Його передали медикам для огляду.

Нагадаємо, на Житомирщині батьки загубили 1,5-річного сина. Родина відпочивала біля річки Ірша в селі Дворище. У цей час 1,5-річний хлопчик зник. Дитину шукали всю ніч. На щастя, малюка знайшли. Він не постраждав.