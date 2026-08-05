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05 августа 2026, 11:25

Нашли в 10 метрах от берега: в Николаевской области из Южного Буга извлекли тело мужчины

05 августа 2026, 11:25
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Фото: ГСЧС
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Утром 4 августа в акватории реки Южный Буг на территории Константиновской громады Николаевского района местный житель обнаружил в воде тело мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На место прибыли спасатели, которые на надувной лодке добрались до погибшего, изъяли его из воды и доставили на берег. Тело мужчины обнаружили на расстоянии около 10 метров от берега.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, 25 июля в Винницкой области во время рыбалки утонули двое мужчин. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности на воде.

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