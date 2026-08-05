Фото: ГСЧС

Утром 4 августа в акватории реки Южный Буг на территории Константиновской громады Николаевского района местный житель обнаружил в воде тело мужчины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На место прибыли спасатели, которые на надувной лодке добрались до погибшего, изъяли его из воды и доставили на берег. Тело мужчины обнаружили на расстоянии около 10 метров от берега.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Напомним, 25 июля в Винницкой области во время рыбалки утонули двое мужчин. Вероятной причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности на воде.