Фото: СБУ

СБУ разоблачила российского агента в Днепропетровской области. Им оказался мобилизованный из Запорожья, сбежавший из воинской части и собиравший разведданные о Силах обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Больше всего российских спецслужб интересовала информация о пунктах базирования украинских войск в прифронтовых районах. Россияне планировали использовать данные для подготовки новых и коррекции повторных обстрелов восточных и южных регионов Украины.

Кроме этого, рашисты надеялись узнать персональные данные командиров подразделений ВСУ, выполняющих боевые задания на передовой.

В частности, агент должен был собрать и передать российским спецслужбам сведения о местах временного пребывания украинских воинов, их позывных и пунктах базирования подчиненного личного состава.

Следствие выяснило, что оккупанты завербовали военнослужащего через его мать, которая контактировала со знакомыми, проживающими на оккупированной части Запорожской области и работающими на россиян.

Злоумышленник пытался "слить" информацию о своей воинской части и смежных подразделениях, однако СБУ заблаговременно разоблачила враждебный замысел и задержала дезертира.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательсвами его сотрудничества с врагом.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Киеве бывшую заместительницу главы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной части территории Луганщины. После переезда в столицу фигурантка надеялась "потеряться" в городе как работница центра социального обслуживания.