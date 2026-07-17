Возглавил оккупационную "власть" на Херсонщине: коллаборанта приговорили к 12 годам заключения

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Мужчине назначили 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Также осужденный был лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет.

Как установили прокуроры, после оккупации Скадовского района Херсонской области мужчина добровольно начал сотрудничать с российскими войсками. В 2023 году он возглавил незаконный орган оккупационной администрации – так называемое "Территориальное управление "Таврия" Скадовского муниципального округа".

По данным следствия, коллаборант работал по законодательству РФ, проводил встречи с местными жителями и призвал переходить на российское законодательство, документооборот и систему управления государства-агрессора.

Кроме того, мужчина участвовал в создании пропагандистских материалов, которые должны легитимировать оккупационный режим и дискредитировать Украину.

Также правоохранители установили, что в мае 2024 он передал представителям Русской православной церкви помещение в поселке Таврия для проведения религиозной деятельности, после чего отчитался об этом на местном пропагандистском телеканале.

Напомним, ранее владелицу херсонской ТРК приговорили к 12 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами. С момента оккупации областного центра трансляция канала не прекратилась. Со временем фокус условно нейтральных материалов сместился в поддержку действий России в регионе.