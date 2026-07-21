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21 липня 2026, 12:24

СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську: агент РФ готував два вибухи

21 липня 2026, 12:24
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Фото: СБУ
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Служби безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби планували здійснити в Івано-Франківську

Про це повідомла пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що перший вибух мав статися на паркінгу після дистанційної активації саморобного вибухового пристрою. Другий підрив окупанти планували здійснити після прибуття на місце рятувальників, поліцейських, медиків та місцевих жителів.

Слідство встановило, що до підготовки теракту причетний місцевий безробітний, який, за версією СБУ, був завербований російськими спецслужбами після пошуку "легких заробітків" у Telegram-каналах.

За вказівкою кураторів чоловік орендував квартиру з видом на місце майбутнього теракту, встановив телефон, під'єднаний до павербанка, щоб російські спецслужби могли дистанційно обрати місце закладання вибухівки.

Пізніше він придбав необхідні компоненти для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. За даними СБУ, вибухівку мали замаскувати під кухонні каструлі, у кожну з яких планували закласти по шість кілограмів вибухової речовини, детонатори та сотні металевих болтів для збільшення ураження.

Контррозвідка СБУ задокументувала весь процес підготовки злочину, запобігла теракту та встановила співробітників російських спецслужб, які, за даними слідства, причетні до його організації.

У Службі безпеки закликали громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі предмети, осіб або спроби вербування російськими спецслужбами.

Нагадаємо, раніше Контррозвідка СБУ запобігла спробі здійснення серії терактів у Харкові. У місті затримано агента ФСБ, який готував підриви в прифронтовому обласному центрі. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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