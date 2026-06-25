20:56  25 июня
Авиаудар по Купянщине: враг убил гражданского и ранил четырех человек
20:45  25 июня
В Днепропетровской области военный бросал гранаты с балкона многоэтажки
20:10  25 июня
В Полтавской области на укрытиях для детей "нагрели" 19 миллионов
UA | RU
UA | RU
25 июня 2026, 23:35

В Прикарпатье судили за неявку по повестке мужчину с инвалидностью

25 июня 2026, 23:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он оказался лицом с инвалидностью третьей группы

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2024 году мужчина пришел в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию. Его признали годным к службе в воинских частях обеспечения во время всеобщей мобилизации в Вооруженных Силах Украины.

В ноябре он получил повестку о явке в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако мужчина отказался и ушел. На суде он вину не признал, но потом согласился с тем, что нарушил правила.

По словам мужчины, он понимает, что поступил неправильно, сейчас имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от мобилизации, раскаивается в совершенном и просил не назначать реальное лишение свободы.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Ивано-Франковская область мобилизация ТЦК
В Киевской области отца троих детей судили за неявку по повестке
25 июня 2026, 23:15
В Харькове мужчина с гранатой и ножом напал на ТЦК: почему судили военного ТЦК
24 июня 2026, 15:35
В Тернополе ТЦК мобилизовали недееспособного мужчину с инвалидностью
22 июня 2026, 23:35
Все новости »
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
Состояние ведущего "Караоке на майдане" после операции ухудшилось
26 июня 2026, 01:35
Известный актер признался, что влюбился в Лесю Никитюк
26 июня 2026, 00:55
Цены на дизель рухнули: какие теперь цены на бензин на АЗС в Украине
25 июня 2026, 23:55
В Киевской области отца троих детей судили за неявку по повестке
25 июня 2026, 23:15
Кровавый инцидент в Харькове: ранее судимый мужчина ранил двух полицейских
25 июня 2026, 22:56
Украинские военные поймали российский дрон на удочку
25 июня 2026, 22:45
На Прикарпатье мужчина поджег дом, чтобы скрыть убийство
25 июня 2026, 22:35
Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: двое раненых и масштабные разрушения
25 июня 2026, 22:16
Украинские военные разнесли российский НРК
25 июня 2026, 22:10
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »