В Прикарпатье судили за неявку по повестке мужчину с инвалидностью
В Ивано-Франковской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он оказался лицом с инвалидностью третьей группы
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
В 2024 году мужчина пришел в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию. Его признали годным к службе в воинских частях обеспечения во время всеобщей мобилизации в Вооруженных Силах Украины.
В ноябре он получил повестку о явке в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако мужчина отказался и ушел. На суде он вину не признал, но потом согласился с тем, что нарушил правила.
По словам мужчины, он понимает, что поступил неправильно, сейчас имеет инвалидность третьей группы и отсрочку от мобилизации, раскаивается в совершенном и просил не назначать реальное лишение свободы.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев.
Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.