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25 червня 2026, 23:35

На Прикарпатті судили за неявку за повісткою чоловіка з інвалідністю

25 червня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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В Івано-Франківській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він виявився особою з інвалідінстю третьої групи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У 2024 році чоловік прийшов до ТЦК та пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення під час загальної мобілізації в Збройних Силах України.

У листопаді він отримав повістку про явку до ТЦК для відправки до військової частини. Проте чоловік відмовився та пішов. На суді він провину не визнав, але потім погодився із тим, що порушив правила.

За словами чоловіка, він розуміє, що вчинив неправильно, наразі має інвалідність третьої групи та відстрочку від мобілізації, кається у скоєному та просив не призначати реальне позбавлення волі.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки. Проте його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік 6 місяців.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю.

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