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25 июня 2026, 23:15

В Киевской области отца троих детей судили за неявку по повестке

25 июня 2026, 23:15
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Фото из открытых источников
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Верховный Суд рассмотрел дело челнока, которого судили за неявку по боевой повестке. Несмотря на наличие троих детей и отсутствие судимостей, он все равно не получил смягчения наказания

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Муж пришел на военно-врачебную комиссию, и его признали годным к военной службе. Отсрочка предоставляется мужчинам, у которых трое несовершеннолетних детей, а старший ребенок уже совершеннолетний. Поэтому оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации у него не было.

Однако после получения боевой повестки о явке в ТЦК мужчина так и не явился там. Обуховский районный суд Киевской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Киевский апелляционный суд согласился с такими выводами.

Защита пошла в Верховный суд. Однако суд отметил, что наказание в виде трех лет лишения свободы отвечает требованиям закона. Также суд настаивает, что факт признания вины или согласие на рассмотрение производства в упрощенном порядке не свидетельствуют автоматически об искреннем раскаянии.

В результате наказания мужчине оставили без изменений.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.

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