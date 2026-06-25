В Киевской области отца троих детей судили за неявку по повестке

Фото из открытых источников

Верховный Суд рассмотрел дело челнока, которого судили за неявку по боевой повестке. Несмотря на наличие троих детей и отсутствие судимостей, он все равно не получил смягчения наказания

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Муж пришел на военно-врачебную комиссию, и его признали годным к военной службе. Отсрочка предоставляется мужчинам, у которых трое несовершеннолетних детей, а старший ребенок уже совершеннолетний. Поэтому оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации у него не было.

Однако после получения боевой повестки о явке в ТЦК мужчина так и не явился там. Обуховский районный суд Киевской области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Киевский апелляционный суд согласился с такими выводами.

Защита пошла в Верховный суд. Однако суд отметил, что наказание в виде трех лет лишения свободы отвечает требованиям закона. Также суд настаивает, что факт признания вины или согласие на рассмотрение производства в упрощенном порядке не свидетельствуют автоматически об искреннем раскаянии.

В результате наказания мужчине оставили без изменений.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.