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24 июня 2026, 15:35

В Харькове мужчина с гранатой и ножом напал на ТЦК: почему судили военного ТЦК

24 июня 2026, 15:35
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Фото из открытых источников
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Солдат, стрелок отделения оповещения, исполнявший обязанности старшего группы оповещения, привлекался к административной ответственности. Это произошло после того, как в Харькове мужчина напал на группу оповещения.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 6 апреля в Харькове. Когда группа оповещения подошла к мужчине призывного возраста для проверки документов, он применил травматическое оружие, бросил шумовые гранаты и ранил ножом одного из членов группы — солдата, получившего ножевое ранение живота. Мужчину впоследствии задержали.

Однако потом стало известно, что никаких записей с боди-камер не было. Хотя камера была издана. Оказалось, что военный ТЦК нарушил правила и не применил камеру. На суде он признал свою вину.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 (семнадцать тысяч) гривен.

Напомним, ранее в Кировоградской области суд рассмотрел дело по мобилизации. Мужчине отказали в отсрочке от службы, хотя он ухаживает за братом с инвалидностью.

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