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14 августа 2026, 15:35

До 32 тысяч долларов за бегство в Словакию: в Закарпатье разоблачили канал переправки военных и ухилянтов

14 августа 2026, 15:35
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Фото: Нацполиция
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На Закарпатье правоохранители разоблачили организованную схему незаконной переправки мужчин через государственную границу в Словакию, в рамках которой отдельно организовывали вывод действующих военнослужащих из мест службы

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает RegioNews .

По данным следствия, организатором схемы была 55-летняя жительница Закарпатской области. К противоправной деятельности она привлекла нескольких жителей Закарпатской и Ивано-Франковской областей от 38 до 61 года.

Следователи установили, что часть участников отвечала за поиск временного жилья для "клиентов", их транспортировку в приграничную зону, координацию маршрута к государственной границе.

Другие фигуранты, по версии правоохранителей, непосредственно организовывали пересечение границы вне установленных пунктов пропуска.

Особенностью схемы было то, что ее участники тоже работали с мобилизованными военнослужащими. По данным полиции, дельцы предлагали взятки должностным лицам воинских частей, чтобы те способствовали незаконному выбытию военных из мест службы.

После этого мужчин доставляли на приграничную территорию и переправляли в страны Европейского Союза.

Стоимость таких "услуг" достигала 32 тысячи долларов США.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и автомобилях фигурантов в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

В ходе следственных действий изъяли более 1 млн грн в разной валюте, банковские карты, медицинскую документацию, мобильные телефоны, черные записи, автомобиль.

Участникам группировки сообщили о подозрении. В зависимости от роли им инкриминируют:

  • ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;

  • ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к функционированию схемы.

Напомним, что в Харькове 58-летняя женщина приговорена к трем годам лишения свободы за получение неправомерной выгоды за влияние на решение уполномоченных лиц.

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