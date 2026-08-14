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14 августа 2026, 15:49

В Киеве мошенники выманили у депутата первого созыва 31 800 долларов под видом "проверки СБУ"

14 августа 2026, 15:49
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Фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве правоохранители разоблачили мошенническую схему, по которой у 71-летнего мужчины, депутата Верховной Рады Украины первого созыва, выманили 31 800 долларов США под предлогом якобы "проверки средств работниками СБУ"

Об этом сообщила Дарницкая окружная прокуратура города Киева, передает RegioNews .

По данным следствия, курьером, приехавшим забрать деньги, был 17-летний парень. К преступной схеме его, по версии стражей порядка, привлек 20-летний житель Одессы.

В прокуратуре отмечают, что оба парня занимаются спортом и имели общих знакомых.

Через мессенджер Telegram несовершеннолетнему прислали фотографию пенсионера, который должен был передать деньги, инструкции по дальнейшим действиям после получения средств.

По информации следствия, 17-летний курьер должен был оставить себе 600 долларов, а остальную сумму перевести через пункт обмена валют на криптогаманец.

Однако правоохранители задержали его до того, как он успел совершить перевод.

В результате 31 800 долларов вернули владельцу.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров 17-летнему и 20-летнему ребятам доложено о подозрении в пособничестве мошенничеству.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к организации схемы.

Напомним, что прокуроры Офиса Генерального прокурора провели новый этап расследования деятельности международного мошеннического call-центра, участники которого обманывали граждан Европы и Центральной Азии.

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