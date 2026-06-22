П'яний водій влетів у літній майданчик АЗС на Прикарпатті: 6 травмованих

Фото: Національна поліція

На Прикарпатті правоохоронці затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП та в'їхав у літній майданчик автозаправної станції. Унаслідок аварії травмувалися шестеро людей, серед яких двоє неповнолітніх

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 20 червня, близько 22:50, у селищі Кути Косівського району.

За попередньою інформацією, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B6 рухався вулицею Лесі Українки у напрямку міста Вижниця.

На заокругленій ділянці дороги керманич, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та врізався у літній майданчик автозаправної станції, де перебували люди.

У результаті наїзду травмувалися троє відвідувачів АЗС – 18-річна та 17-річна дівчата, а також 21-річний чоловік. Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Тілесні ушкодження також отримали водій автомобіля та троє його пасажирів – 17-річна та 22-річна дівчата, а також 20-річний чоловік. Їх доставили до лікарень для надання необхідної допомоги.

Правоохоронці затримали водія.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Черкащині водійка автомобіля "Daewoo Lanos", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила аварію, у якій травмувалися дві 7-річні пасажирки. Дітей з тілесними ушкодженнями госпіталізували.