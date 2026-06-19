На трассе в Киевской области автомобиль влетел в отбойник: есть пострадавшие
ДТП произошло на днях на трассе Киев-Чернигов в Броварском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Citroën Berlingo не справился с управлением из-за скорости движения и врезался в металлический отбойник.
В результате аварии травмы получили 38-летний водитель и его 39-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали.
По факту аварии открыто производство.
Напомним, вечером 17 июня во Львовской области произошло тройное ДТП. В результате травмы травмировался четырехмесячный мальчик – младенца госпитализировали.
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