В Черкасской области водитель "под градусом" врезалась в дерево, травмированы двое детей

Фото: полиция Черкасской области

20 июня около 20:00 в селе Богодуховка Золотоношского района 40-летняя водитель автомобиля "Daewoo Lanos", находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвала аварию, в которой травмировались две 7-летние пассажирки

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Детей с телесными повреждениями госпитализировали.

По предварительным данным, женщина, двигаясь по улице Рычки, не соблюдала безопасную скорость, не справилась с управлением и выехала на обочину, после чего автомобиль наехал на дерево и забор.

Во время общения с водительницей полицейские обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя в крови.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что утром 20 июня на автодороге М-03 в селе Копылы Полтавского района произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.