В Прикарпатье подросток "напал" на маршрутный автобус

Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковске подросток серьезно повредил маршрутный автобус. Все началось с "развлечения"

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

17-летний подросток повредил стекло маршрутного автобуса в Ивано-Франковске. Правоохранителям он объяснил, что гулял с другом и стрелял в сторону асфальта из самодельного рогатки. Когда они были на перекрестке улиц Грушевского – Василиянок, парень произвел выстрел в окно маршрутного автобуса №46, который проезжал рядом и повредил его.

Теперь на несовершеннолетнего составили административный протокол.

"Ювенальные полицейские Прикарпатья призывают молодежь ответственно относиться к своим поступкам, ведь необдуманные действия могут иметь опасные последствия. Неосторожные действия могут привести к травмированию людей, аварийным ситуациям или повреждению чужого имущества", - призывают в полиции.

Напомним, что ранее полицейские задержали 19-летнего парня, совершившего хулиганство в супермаркете в Днепровском районе столицы.