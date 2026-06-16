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16 июня 2026, 20:50

Подростки устроили пьяный дебош в харьковском парке: полиция составила протоколы

16 июня 2026, 20:50
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове 16 июня компания лиц, среди которых были несовершеннолетние, в публичном месте распивала алкогольные напитки и дерзко вела себя. Всех участников привлекли к ответственности

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Как сообщили в полиции, на замечания работников охраны парка правонарушители не реагировали, в связи с чем охраной была вызвана полиция.

Полицейские установили личности, причастных к правонарушению. Ими оказались два парня 16 и 19 лет.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с молодыми людьми.

Также составили административные протоколы по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП – в отношении родителей несовершеннолетних, а также в отношении нарушителей – по ст. 173 (мелкое хулиганство), ст. 180 (доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями, заменяющими их лицами или другими лицами) КУоАП.

Напомним, что ранее полицейские задержали 19-летнего парня, совершившего хулиганство в супермаркете в Днепровском районе столицы.

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