На Прикарпатті підліток "напав" на маршрутний автобус

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

17-річний підліток пошкодив скло маршрутного автобуса в Івано-Франківську. Правоохоронцям він пояснив, що гуляв із другом та стріляв у бік асфальту із саморобної рогатки, Коли вони були на перехресті вулиць Грушевського – Василіянок, хлопець здійснив постріл у вікно маршрутного автобуса №46, який проїжджав поруч та пошкодив його.

Тепер на неповнолітнього склали адміністративний протокол.

"Ювенальні поліцейські Прикарпаття закликають молодь відповідально ставитися до своїх вчинків, адже необдумані дії можуть мати небезпечні наслідки. Необережні дії можуть призвести до травмування людей, аварійних ситуацій або пошкодження чужого майна", - закликають в поліції.

Нагадаємо, що раніше поліцейські затримали 19-річного хлопця, який вчинив хуліганство в супермаркеті у Дніпровському районі столиці.