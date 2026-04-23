Во Львове произошла стрельба

Фото: полиция

В четверг, 23 апреля, во Львове были слышны выстрелы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмы-каналы.

Выстрелы раздавались на Богдана Хмельницкого.

На место приехали правоохранители и медики. Полиция проводит спецоперацию по задержанию.

Сейчас больше информации нет.

Напомним, в Киеве в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля, 58-летний уроженец Москвы устроил стрельбу. Он взял заложников и забаррикадировался в супермаркете. Его ликвидировали во время штурма спецназовцы КОРД.

В результате нападения семь человек погибли, еще более десятка ранены. Среди погибших – дворник, закрывший собой ребенка от стрелка.

В работе у следователей несколько версий мотива стрелка.