В Тернополе правоохранители установили личность мужчины, который на массиве Новый свет ходил с предметом, похожим на оружие.

Об этом сообщает областная полиция Тернопольской области.

"На место сразу выехали следственно-оперативная группа, оперативники уголовного розыска и другие профильные службы полиции. В ходе обработки видеоматериалов полицейские установили личность фигуранта. Им оказался 21-летний житель Тернополя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным."

Со временем сотрудники управления патрульной полиции обнаружили этого мужчину на одной из улиц города и доставили его в Тернопольское районное управление полиции. Как выяснилось, при себе у него был массово-габаритный макет автомата MP-40.

Решается вопрос о составлении на фигуранта административного протокола по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

