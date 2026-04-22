22 апреля 2026, 18:15

На Киевщине мужчину чуть не убили из-за "Христос Воскрес"

22 апреля 2026, 18:15
Фото: из открытых источников
На Киевщине мужчину чуть не убили из-за христианского поздравления. На него напали в одном из заведений

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 13 апреля. 35-летний мужчина зашел в одно из заведений. Он поздоровался с традиционным христианским приветствием. 19-летний посетитель, исповедующий другую веру, отреагировал агрессивно.

Злоумышленник позвал на помощь 23-летнего товарища, передавшего ему нож. Впоследствии оба повалили пострадавшего на землю и нанесли ему два ножевых ранения в живот и шею. Впоследствии они скрылись.

К счастью, врачи вовремя оказали помощь 35-летнему раненному, что спасло ему жизнь. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве в Днепровском районе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения напал на пожилую консьержку. Дебошир был задержан. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 296 УК – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы

В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении
22 апреля 2026, 08:25
В Полтавской области полиция задержала мужчину, причастного к убийству трехлетнего сына
21 апреля 2026, 19:59
В Ровенской области мужчина с ножом напал на соседа
21 апреля 2026, 19:45
Все новости »
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
Пытки и стрельба в Харькове: ДБР объявило подозрение военным ТЦК
22 апреля 2026, 19:19
Убийство Фарион: обвиняемый Зинченко пытался повеситься
22 апреля 2026, 18:55
Выехала на встречную: в Черкасской области в ДТП пострадали три человека
22 апреля 2026, 18:36
Во Львовской области будут судить мужчину, который пытался построить коттедж на соседском участке
22 апреля 2026, 18:27
В Кировоградской области в суд направили дело о незаконной добыче ископаемых
22 апреля 2026, 18:02
Контрабанда по воздуху: на границе с Румынией изъяли дроны и сигареты на миллион гривен
22 апреля 2026, 17:55
В Житомирской области женщина вланосноруч отдала деньги аферистам: украинцев предупредили о схеме
22 апреля 2026, 17:50
Маскировали под санитарные работы: в нацпарке на Буковине незаконно срубили деревья на 5 млн грн
22 апреля 2026, 17:37
В Киеве будут судить мужчину за продажу документов для уклонения от мобилизации
22 апреля 2026, 17:18
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
