На Киевщине мужчину чуть не убили из-за "Христос Воскрес"

На Киевщине мужчину чуть не убили из-за христианского поздравления. На него напали в одном из заведений

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Инцидент произошел ночью 13 апреля. 35-летний мужчина зашел в одно из заведений. Он поздоровался с традиционным христианским приветствием. 19-летний посетитель, исповедующий другую веру, отреагировал агрессивно.

Злоумышленник позвал на помощь 23-летнего товарища, передавшего ему нож. Впоследствии оба повалили пострадавшего на землю и нанесли ему два ножевых ранения в живот и шею. Впоследствии они скрылись.

К счастью, врачи вовремя оказали помощь 35-летнему раненному, что спасло ему жизнь. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении.

