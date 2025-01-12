фото: ГСЧС

В ночь на 12 января в селе Вороненко Ивано-Франковской области возник пожар в двухэтажном здании учебного заведения

Об этом RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огнем охватило площадь 220 м2. Работу пожарным осложнял сильный ветер. Также в спасательном ведомстве отмечают, что рядом с местом пожара не было источников воды.

Тушение пожара длилось около четырех часов. Полностью ликвидировали возгорание около 8 часов утра. К ликвидации пожара привлекалось 45 спасателей и 13 спецавтомобилей. Люди в результате пожара не пострадали.

Начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что от пожара было уничтожено здание Вороненковской гимназии I-II степеней. В гимназии обучаются 44 ребенка – это ученики 1-8 классов.

Поскольку здание получило серьезные повреждения, по окончании каникул дети будут учиться в онлайн формате. Также местные чиновники работают над тем, чтобы организовать обучение в очном режиме для учащихся начальных классов. Для этого подготовят соответствующие помещения.

Напомним, ранее в пожаре в Прикарпатье погибли два человека, еще двое спасли.