В Прикарпатье прошла акция памяти жертв авиаудара российских войск по драмтеатру в Мариуполе

Об этом сообщает ОО "Захист держави".

Участники акции зажгли свечи, а также выложили слово "Дети". Именно такая надпись была перед зданием мариупольского театра, где прятались местные жители. Этот символ стал напоминанием о невиновных, жизнь которых унесли русские оккупанты.

"Память о жертвах в Мариуполе – это наша боль, наша ответственность и наше обещание не позволить, чтобы такое когда-нибудь повторилось. Мир должен знать правду об этом преступлении", - говорит руководитель Ивано-Франковской областной ячейки ОО "Защита Государства" Оксана Криницкая.

