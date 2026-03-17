17 марта 2026, 19:25

В Прикарпатье прошла акция памяти жертв авиаудара российских войск по драмтеатру в Мариуполе

Фото: ГО Захист держави
Команда Ивано-Франковской областной организации ОО «Защита Государства» присоединилась к акции памяти жертв авиаудара российских войск по драматическому театру в Мариуполе. Мероприятие провели возле Ивано-Франковского драмтеатра

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews.

Участники акции зажгли свечи, а также выложили слово "Дети". Именно такая надпись была перед зданием мариупольского театра, где прятались местные жители. Этот символ стал напоминанием о невиновных, жизнь которых унесли русские оккупанты.

"Память о жертвах в Мариуполе – это наша боль, наша ответственность и наше обещание не позволить, чтобы такое когда-нибудь повторилось. Мир должен знать правду об этом преступлении", - говорит руководитель Ивано-Франковской областной ячейки ОО "Защита Государства" Оксана Криницкая.

Напомним, в Черновцах планируют создать "Пространство Надежды" – специальное место памяти и поддержки для семей военнослужащих, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

ГО Захист Держави Прикарпатье акция Мариуполь
