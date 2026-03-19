Сообщение о пожаре поступило в 00:46. Огонь охватил одноэтажный жилой дом и хозяйственную постройку. За полчаса пожар площадью 120 м² локализовали, а в 02:16 полностью потушили.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело владельца – 65-летнего мужчины.

Причину пожара устанавливают специалисты.

На месте работали 12 спасателей, привлеклись две единицы техники и местная пожарная команда.

