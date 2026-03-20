На Івано-Франківщині не вистачає вчителів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Івано-Франківській громаді не вистачає вчителів іноземної мови, фізики та математики

Як передає RegioNews, про це кореспонденту Укрінформу розповів Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"Нам не вистачає вчителів іноземної мови. У нас сьогодні працюють студенти університетів і це є проблема. Також, не вистачає вчителів математики та фізики. Ці предмети викладають, переважно, люди старшого віку", – зазначив він.

Марцінків зауважив, що це – одна із причин, через що варто відтермінувати реформування старшої школи, бо вже є кадровий дефіцит.

