"Боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения: юристы разъясняют, как получить выплаты

Военные и их семьи часто не знают, автоматически ли начисляются "боевые" 100 000 грн и компенсации за ранения, или что делать, если выплаты задерживают. Юристы ОО "Защита Государства" объясняют порядок получения средств и предоставляют бесплатные консультации

Юрист черновицкого цфилиала "Защита Государства" предоставляет безвозмездные юридические консультации и помощь военным и их семьям по всем вопросам, связанным с выплатами и льготами.

Общественная организация призывает военнослужащих не оставаться наедине с этими вопросами и использовать профессиональную поддержку специалистов.

Обращаться можно по адресам:

г. Черновцы, ул. Главная, 10;

г. Вижница, ул. Украинская, 89б

Для получения консультаций звоните по телефону: +38 066 004 15 91.

Горячая линия (круглосуточно): 0800 33 29 29.

