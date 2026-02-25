Рада ограничила выплаты семьям пропавших без вести военных

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карточку законопроекта №13646.

Согласно документу, семьи будут теперь получать ежемесячно по 120 тысяч грн, но общая сумма за все время не превысит 15 млн грн, так же, как и в случае семей погибших.

Поэтому выплаты для семей пропавших без вести прекратятся примерно через 10 лет. Ранее семьи могли получить ежемесячно деньги и дополнительно 15 млн. грн., если подтверждалась смерть бойца.

В то же время, некоторые нардепы предлагают уменьшить выплаты за погибших, с 15 млн до 5 млн грн, аргументируя это тем, что государство не может обеспечить такие большие суммы.

Как сообщалось, в марте состоится очередной перерасчет пенсий. После этого пенсии возрастут более чем на 12%.