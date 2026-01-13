20:50  13 января
13 января 2026, 19:15

На Прикарпатье пьяная водитель сбила человека и влетела в ограждение

13 января 2026, 19:15
Фото: Нацполиция
Авария произошла 12 января около 14:00 в селе Драгомирчане на улице Мира. Полиция выясняет обстоятельства

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 40-летняя женщина ехала за рулем Subaru по улице Мира. Она не справилась с управлением и наехала на женщину-пешехода, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении. После этого автомобиль врезался в металлическое ограждение жилого дома.

В результате ДТП 41-летняя потерпевшая получила травмы. Ее госпитализировали медики. Правоохранители проверили водитель авто: оказалось, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

"Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в результате ДТП в Черкасской области легковушку разнесло полностью. Погибла женщина, двое детей травмированы.

