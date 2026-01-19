На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: есть пострадавшие

На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: трое пострадавших
Авария произошла 19 января около 08:40 в городе Городенко Коломыйского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.
На железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением "Киев – Ясиня" столкнулся с легковушкой "ВАЗ", за рулем которой находился 63-летний мужчина.
В автомобиле находились четыре человека. В результате столкновения травмы получили трое пассажиров 81, 72 и пяти лет.
С помощью специального инструмента спасатели деблокировали одного из пострадавших из покореженного авто и передали медикам "скорой". Также специалисты отсоединили клеммы аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возможное возгорание.
Всех пострадавших госпитализировали.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
