На Прикарпатье на железнодорожном переезде поезд протаранил легковушку: есть пострадавшие

Фото: полиция

Авария произошла 19 января около 08:40 в городе Городенко Коломыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

На железнодорожном переезде пассажирский поезд сообщением "Киев – Ясиня" столкнулся с легковушкой "ВАЗ", за рулем которой находился 63-летний мужчина.

В автомобиле находились четыре человека. В результате столкновения травмы получили трое пассажиров 81, 72 и пяти лет.

С помощью специального инструмента спасатели деблокировали одного из пострадавших из покореженного авто и передали медикам "скорой". Также специалисты отсоединили клеммы аккумуляторной батареи, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Всех пострадавших госпитализировали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, утром 16 января в Винницкой области электропоезд насмерть сбил мужчину, который находился на пути и двигался навстречу поезду.