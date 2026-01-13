Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили руководителя Госрыбагентства в Ивано-Франковской области. Чиновник за ежемесячные взятки фактически разрешал незаконный отлов рыбы на Бурштынском водохранилище

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Под видом контрольных мер чиновник изымал у браконьеров надувные лодки и двигатели, после чего выходил с ними на связь и выдвигал условие: ежемесячная "плата" в 10 тысяч гривен в обмен на беспрепятственный незаконный отлов.

Также установлено, что чиновник не только покрывал браконьеров, но и сам заказывал у них раков и дорогую рыбу. Чтобы избежать проверок, они присылали ему фото установленных сеток, а он предупреждал их о патрулях.

Общая сумма полученных взяток может достигать сотен тысяч гривен.

Чиновнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

