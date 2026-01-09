12:48  09 января
На Сумщине мужчина в течение 5 лет насиловал внучку: ему грозит пожизненное
11:26  09 января
В Тернопольской области 57-летний мужчина скрыто снимал в душе свою 21-летнюю соседку
08:13  09 января
Смертельный обгон в Одесской области: один человек погиб, четверо пострадавших
09 января 2026, 12:35

На Прикарпатье скорая с ребенком застряла на заснеженной дороге

09 января 2026, 12:35
Скриншот с видео
На Прикарпатье карета экстренной медицинской помощи с больным ребенком застряла на заснеженной дороге по дороге в больницу

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий автомобиль не смог самостоятельно продолжить движение.

В помощь медикам оперативно прибыли спасатели. Несмотря на непогоду, они обеспечили проезд "скорой", чтобы ребенка как можно быстрее доставили в больницу.

Как сообщают в ГСЧС, вместе с добровольными пожарными командами спасатели уже помогли 38 жителям Прикарпатья, среди которых шестеро детей.

Чрезвычайники призывают водителей осторожничать на дорогах и по возможности воздерживаться от поездок в период непогоды.

Напомним, на утро 9 января на дорогах Украины сохраняются сложные погодные условия. За прошедшие сутки зафиксировано 899 вызовов о ДТП, из них 153 с пострадавшими, погибли и травмированы.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области полицейский офицер общины спас жизнь пенсионерке, которая едва не замерзла в снежном заносе. Женщина провела под снегом несколько часов.

Ивано-Франковская область погода зима снег дорога метель скорая помощь ребенок ГСЧС
